Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Спасатели спасли трехмесячного козленка в хуторе Веселом Ростовской области. Животное упало в 10-метровый колодец на улице Красноармейской. Козленок едва не захлебнулся в холодной воде на дне колодца.
Спасатели, прибыв на место, спустились на дно с помощью лестницы, а затем подняли животное на поверхность. К счастью, козленок никак не пострадал.
Однако для спасателей и самих хозяев животного остается загадкой, как козленок смог упасть в колодец, возвышающийся над поверхностью земли.
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