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Спасатели достали козленка из 10-метрового колодца в Ростовской области

27 июля 2023, 17:00
Фото: Областная службу спасения на воде
Козленок чуть не захлебнулся в холодной воде на дне 10-метрового колодца в Ростовской области
Козленок чуть не захлебнулся в холодной воде на дне 10-метрового колодца в Ростовской области, рассказали в областной службе спасения на воде.

Спасатели спасли трехмесячного козленка в хуторе Веселом Ростовской области. Животное упало в 10-метровый колодец на улице Красноармейской. Козленок едва не захлебнулся в холодной воде на дне колодца.

Спасатели, прибыв на место, спустились на дно с помощью лестницы, а затем подняли животное на поверхность. К счастью, козленок никак не пострадал.

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Однако для спасателей и самих хозяев животного остается загадкой, как козленок смог упасть в колодец, возвышающийся над поверхностью земли.

Ранее огромная змея выползла на пешеходный переход в центре Ростова.

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#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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