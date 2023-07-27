rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:26

Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Изображение материала

Стало известно о падении ракеты в Тацинском районе Ростовской области 27 июля

27 июля 2023, 19:26
Фото: 1MI
Ракета упала в Тацинском районе Ростовской области 27 июля
Ракета упала в Тацинском районе Ростовской области 27 июля, сообщает Donday.

Ракета упала в Тацинском районе Ростовской области прошлой ночью. Инцидент произошел в хуторе Зазерский, уточняет СМИ. После того, как ракета упала, вспыхнул пожар, вероятно, начало гореть топливо боеприпаса.

Местные жители сообщают, что грохот от падения был настолько сильным, что в домах задрожали окна.

Франция передала Украине ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области
Узнать подробнее

Официально об инциденте не сообщалось. Власти достоверность происшествия не подтверждали. Информация будет уточняться.

Ранее политолог заявил, что Украина может атаковать ракетами Scalp Ростовскую область.

Читайте также:
В Ростове нашли следы взрывчатки на судне и расследуют побег из военного госпиталяИтоги недели: В Ростовской области развелись опасные комары и арестовали важных судейРостовский депутат Бородай попал под обстрел на Донбассе
#Алина Заярная#Происшествие#СМИ#Спецоперация#Происшествия#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове проверяют бассейны после гибели ребенка и думают о строительстве канатки
Сегодня, 14:42
Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
Сегодня, 13:23
В Новочеркасске не спешат возбуждать дело из-за жестокого убийства домашней собаки
Сегодня, 10:26
Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно добраться на матч команды 29 июля
Сегодня, 13:19
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
Сегодня, 12:40
Инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:32