Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Ракета упала в Тацинском районе Ростовской области прошлой ночью. Инцидент произошел в хуторе Зазерский, уточняет СМИ. После того, как ракета упала, вспыхнул пожар, вероятно, начало гореть топливо боеприпаса.
Местные жители сообщают, что грохот от падения был настолько сильным, что в домах задрожали окна.
Официально об инциденте не сообщалось. Власти достоверность происшествия не подтверждали. Информация будет уточняться.
Ранее политолог заявил, что Украина может атаковать ракетами Scalp Ростовскую область.