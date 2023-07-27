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Стало известно о резком похолодании в Ростове-на-Дону с 28 июля

27 июля 2023, 05:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в четверг, 27 июля, ожидается жаркая погода, после чего начнутся похолодания, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг воздух прогреется до 37 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В ночь на пятницу начнутся дожди, а температура опустится до 23 градусов.

Днем 28 числа максимальная температура составит 28 градусов и сохранятся осадки. В субботу станет еще прохладнее — 24 градуса, снова прогнозируют дождливую погоду.

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В воскресенье, 30 июля, температура составит 28 градусов, в понедельник — 30 градусов. По ночам она будет опускаться до 17 градусов.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Температура#Дождь#Похолодание#Погода
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