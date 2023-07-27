Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В четверг воздух прогреется до 37 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В ночь на пятницу начнутся дожди, а температура опустится до 23 градусов.
Днем 28 числа максимальная температура составит 28 градусов и сохранятся осадки. В субботу станет еще прохладнее — 24 градуса, снова прогнозируют дождливую погоду.
В воскресенье, 30 июля, температура составит 28 градусов, в понедельник — 30 градусов. По ночам она будет опускаться до 17 градусов.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.