«Безусловно, никакие пломбы в быту, как и отбеливание зубов дома, категорически нельзя делать. С этими вопросами всегда надо обращаться к стоматологу. Ведь домашнее применение стоматологических препаратов небезопасно и может привести к многим неприятным последствиям», — отмечает Галина Мынэскуртэ.