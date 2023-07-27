Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Временные пломбы для «домашней стоматологии» сегодня широко представлены на Wildberries.
Покупателей убеждают, что такие временные пломбы позволят в короткий срок скрыть существующие дефекты зубов — сколы, межзубные щели. Они заменят недостающий зуб. Также, по заверениям производителя, временную пломбу можно использовать в качестве виниров.
«Безусловно, никакие пломбы в быту, как и отбеливание зубов дома, категорически нельзя делать. С этими вопросами всегда надо обращаться к стоматологу. Ведь домашнее применение стоматологических препаратов небезопасно и может привести к многим неприятным последствиям», — отмечает Галина Мынэскуртэ.
Стоматолог подчеркивает, что, изучив состав предлагаемых на Wildberries «временных пломб», посчитала его отвратительным. По ее словам, в составе оказались полимеры, которые вызывают серьезные аллергические реакции на слизистой полости рта.
«Такие пломбы могут вызывать ожог слизистой, привести к серьезным осложнениям твердых тканей зубов — к пародонтитам, пульпитам, абсцессам. Надо понимать, что когда человек чем-то закрывает свой зуб, то может спровоцировать обострение какого-нибудь хронического открытого процесса. Поэтому я считаю недопустимым самостоятельное применение любых временных пломб в домашних условиях», — резюмирует собеседница.
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