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Судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах

27 июля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах
В Ростовской области задержали жителя Шахт, который напился и забил до смерти знакомую, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в квартире по проспекту 2-й Квартал, когда фигурант поссорился с 47-летней знакомой и набросился на нее. Он избил ее руками и ногами, из-за чего пострадавшая попала в больницу.

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Фото: ТГ канал КВУ Шахты

Через несколько дней она скончалась и возбудили уголовное дело. Ранее фигурант был несколько раз судим, в том числе за «преступление против половой свободы личности».

В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены.

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