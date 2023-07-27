Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Происшествие случилось в квартире по проспекту 2-й Квартал, когда фигурант поссорился с 47-летней знакомой и набросился на нее. Он избил ее руками и ногами, из-за чего пострадавшая попала в больницу.
Через несколько дней она скончалась и возбудили уголовное дело. Ранее фигурант был несколько раз судим, в том числе за «преступление против половой свободы личности».
В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены.