Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Причиной являются работы по модернизации тепломагистрали, из-за чего пришлось частично перекрыть движение.
Речь идет об участке на улице Московская от переулка Братский до Халтуринского. Также это касается участка от Халтуринского до Островского.
Отмечается, что ограничения будут действовать до 25 августа.
Кроме того, в городе продлили ограничения движения на Нариманова от Оренбургского до Марксистского и от Марксистского до Пришкольной. Эти меры продлятся до 15 октября.
Ранее стало известно, что остановку машин запретят на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 5 августа.