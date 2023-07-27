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В историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа

27 июля 2023, 08:43
Фото: wikimedia.org
В историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа
В Ростове-на-Дону в четверг, 27 июля, ограничили движение в части улицы Московской, сообщили в городской администрации.

Причиной являются работы по модернизации тепломагистрали, из-за чего пришлось частично перекрыть движение.

Речь идет об участке на улице Московская от переулка Братский до Халтуринского. Также это касается участка от Халтуринского до Островского.

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Отмечается, что ограничения будут действовать до 25 августа.

Кроме того, в городе продлили ограничения движения на Нариманова от Оренбургского до Марксистского и от Марксистского до Пришкольной. Эти меры продлятся до 15 октября.

Ранее стало известно, что остановку машин запретят на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 5 августа.

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