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В Ростове-на-Дону медики спасли маму утонувшего в аквапарке 4-летнего мальчика

27 июля 2023, 06:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону медики спасли маму утонувшего в аквапарке 4-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону оказали медицинскую помощь матери утонувшего в аквапарке ребенка, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в комплексе «Осьминожек» на Комарова, где в среду, 26 июля, ребенок отдыхал вместе с семьей. Малыш отправился поплавать в бассейн, а через некоторое время обнаружили его тело.

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Медики предприняли попытки спасти мальчика, однако проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. В результате этого инцидента возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Очевидцы в соцсетях написали, что мать ребенка потеряла сознание, когда узнала о случившемся. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь, после чего ее в состоянии шока увезли в больницу.

Добавим, что теперь в городе проверят все открытые бассейны.

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