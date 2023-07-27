Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Инцидент произошел в комплексе «Осьминожек» на Комарова, где в среду, 26 июля, ребенок отдыхал вместе с семьей. Малыш отправился поплавать в бассейн, а через некоторое время обнаружили его тело.
Медики предприняли попытки спасти мальчика, однако проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. В результате этого инцидента возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Очевидцы в соцсетях написали, что мать ребенка потеряла сознание, когда узнала о случившемся. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь, после чего ее в состоянии шока увезли в больницу.
Добавим, что теперь в городе проверят все открытые бассейны.