Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Напомним, что четырехлетний мальчик погиб в среду, 26 июля, во время отдыха. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Канал написал, что взрослые не заметили, как ребенок один пошел к бассейну, а через некоторое время его тело увидели спасатели. Однако реанимировать мальчика не удалось.
«Первичный осмотр тела показал, что у него большая гематома на голове. При этом воды в легких нет, зато в горле много еды», — уточнил Telegram-канал.
Официальной информации о результатах осмотра не поступало, она уточняется.
Напомним, что в Ростове-на-Дону проверят все открытые бассейны после гибели ребенка.