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В Ростове-на-Дону назвали причины смерти мальчика в аквапарке 26 июля

27 июля 2023, 06:23
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону назвали причины смерти мальчика в аквапарке 26 июля
Ушиб височной части головы мог стать причиной гибели ребенка в аквапарке «Осьминожек» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что четырехлетний мальчик погиб в среду, 26 июля, во время отдыха. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Канал написал, что взрослые не заметили, как ребенок один пошел к бассейну, а через некоторое время его тело увидели спасатели. Однако реанимировать мальчика не удалось.

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«Первичный осмотр тела показал, что у него большая гематома на голове. При этом воды в легких нет, зато в горле много еды», — уточнил Telegram-канал.

Официальной информации о результатах осмотра не поступало, она уточняется.

Напомним, что в Ростове-на-Дону проверят все открытые бассейны после гибели ребенка.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Аквапарк#Смерть ребенка#Ушиб головы#Осьминожки#Уголовное дело
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