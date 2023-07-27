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В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах

27 июля 2023, 12:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
В Ростове-на-Дону появились мошенники, предлагающие забронировать место в вузе за деньги, сообщает в Telergam ЮФУ.

Ростовчан попросили не отвечать на сообщения в мессенджерах или социальных сетях с предложением заплатить за бронирование бюджетного места или места в общежитии вуза. Получателей призвали блокировать таких отправителей.

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«Лучше не отвечать и заблокировать отправителя в целях безопасности, так как такие сообщения являются попыткой мошенничества», — сказано в сообщении.

Были ли пострадавшие от подобной схемы, пока не раскрывается.

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До этого появилась информация о том, как ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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