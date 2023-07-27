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В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги

27 июля 2023, 11:47
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги
В Ростове-на-Дону завершилась работа над проектной документацией по планировке территории для будущей канатной дороги, сообщают СМИ.

«РБК» выяснило у городских властей, что сейчас проводится корректировка проекта в соответствии с требованиями департамента архитектуры и градостроительства. Сама дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и затем на Левый берег.

В документации также отражено благоустройство рекреационных зон, которые будут расположены возле станций канатной дороги.

В Ростове рядом с канатной дорогой планируют создать рекреационные зоны
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Напомним, строительство канатной дороги заложено в генеральном плане Ростова, который был утвержден в 2007 году. Ранее стоимость реализации проекта оценили в 3-5 миллиарда рублей.

До этого губернатор Василий Голубев сообщал о приостановке проекта канатной дороги в Ростове через Дон.

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