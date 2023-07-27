В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
«РБК» выяснило у городских властей, что сейчас проводится корректировка проекта в соответствии с требованиями департамента архитектуры и градостроительства. Сама дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и затем на Левый берег.
В документации также отражено благоустройство рекреационных зон, которые будут расположены возле станций канатной дороги.
Напомним, строительство канатной дороги заложено в генеральном плане Ростова, который был утвержден в 2007 году. Ранее стоимость реализации проекта оценили в 3-5 миллиарда рублей.
До этого губернатор Василий Голубев сообщал о приостановке проекта канатной дороги в Ростове через Дон.