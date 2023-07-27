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В Ростове-на-Дону проверят все открытые бассейны после гибели ребенка

27 июля 2023, 04:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проведут проверки комплексов с открытыми бассейнами после гибели ребенка, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» на Комарова в среду, 26 июля, утонул четырехлетний ребенок. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Алексей Логвиненко выразил соболезнования родным и близким малыша. Теперь проведут проверки всех общественных мест с открытыми бассейнами, чтобы убедиться в соблюдении необходимых мер безопасности: спасателей и медицинского персонала.

«Хочу призвать всех родителей не оставлять своих детей без присмотра на воде. Правоохранительные органы обязательно вынесут свое заключение по поводу произошедшей трагедии», — прокомментировал глава городской администрации.

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