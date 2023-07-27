Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» на Комарова в среду, 26 июля, утонул четырехлетний ребенок. По данному факту возбудили уголовное дело.
Алексей Логвиненко выразил соболезнования родным и близким малыша. Теперь проведут проверки всех общественных мест с открытыми бассейнами, чтобы убедиться в соблюдении необходимых мер безопасности: спасателей и медицинского персонала.
«Хочу призвать всех родителей не оставлять своих детей без присмотра на воде. Правоохранительные органы обязательно вынесут свое заключение по поводу произошедшей трагедии», — прокомментировал глава городской администрации.