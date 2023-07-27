Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
ТАСС пишет, что повествование пойдет о судьбе 75-го стрелкового полка 31-й Сталинградской дивизии. Он в 1941 году остановил немецкие танки, которые шли на Ростов.
В документальной исторической киноленте, которую снимает Юрий Мальцев, примут участие историки, судмедэксперты, антропологи. Также к работе приложат свои усилия военно-исторические клубы. Фильм будет содержать кадры из военной кинохроники.
Съемки картины закончатся к осени вместе с окончанием поисковой экспедиции, в которой участвует около 100 поисковиков. Им уже удалось найти останки 11 красноармейцев и четверых немецких солдат.
Ранее стало известно, что кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли почти в два раза.