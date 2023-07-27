rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Изображение материала

В Ростовской области снимут фильм о событиях 1941 года

27 июля 2023, 13:44
Фото: donland.ru
В Ростовской области снимут фильм о событиях 1941 года
В Ростовской области пройдут съемки фильма «Забытый полк», который расскажет о событиях 1941 года, сообщают СМИ.

ТАСС пишет, что повествование пойдет о судьбе 75-го стрелкового полка 31-й Сталинградской дивизии. Он в 1941 году остановил немецкие танки, которые шли на Ростов.

В документальной исторической киноленте, которую снимает Юрий Мальцев, примут участие историки, судмедэксперты, антропологи. Также к работе приложат свои усилия военно-исторические клубы. Фильм будет содержать кадры из военной кинохроники.

Режиссер фильма о COVID-19 рассказал о съемках картины
Узнать подробнее

Съемки картины закончатся к осени вместе с окончанием поисковой экспедиции, в которой участвует около 100 поисковиков. Им уже удалось найти останки 11 красноармейцев и четверых немецких солдат.

Ранее стало известно, что кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли почти в два раза.

Читайте также:
Режиссер фильма о COVID-19 рассказал о съемках картиныРЭО показал документальный фильм об экономике замкнутого цикла«Балет» в Михайловском – фильм о фильме
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Фильм#Забытый полк#События#1941 год#75-й стрелковый полк#31-я Сталинградская дивизия#Немецкие танки#Документальная кинолента#Ростов#Юрий Мальцев#Историки#Судмедэксперты#Военно-исторические клубы#Антропологи#Кинохроника#Съемки#Поисковая экспедиция#Поисковики#Останки#Немецкие солдаты#Красноармейцы#Кассовые сборы#Кинотеатры
Подпишитесь
В Ростове проверяют бассейны после гибели ребенка и думают о строительстве канатки
Сегодня, 14:42
Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
Сегодня, 13:23
В Новочеркасске не спешат возбуждать дело из-за жестокого убийства домашней собаки
Сегодня, 10:26
Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно добраться на матч команды 29 июля
Сегодня, 13:19
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
Сегодня, 12:40
Инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:32