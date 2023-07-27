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В зоне СВО погиб 26-летний боец из Ростовской области Михаил Сизов

27 июля 2023, 06:59
Фото: mil.ru
В зоне СВО погиб 26-летний боец из Ростовской области Михаил Сизов
Житель Ростовской области Михаил Сизов погиб во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

По информации Donday, в зоне СВО 26-летний боец получил смертельное ранение во время исполнения своих воинских обязанностей. Издание уточнило, что трагическое событие произошло в конце июня.

«Михаил был родом из города Константиновска. Пока нет информации о том, будет ли он посмертно награжден», — сказано в сообщении.

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Добавим, что официальной информации о гибели Сизова не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что бойцы СВО из Ростовской области, смогут бесплатно обратиться к юристу. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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