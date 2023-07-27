Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По информации Donday, в зоне СВО 26-летний боец получил смертельное ранение во время исполнения своих воинских обязанностей. Издание уточнило, что трагическое событие произошло в конце июня.
«Михаил был родом из города Константиновска. Пока нет информации о том, будет ли он посмертно награжден», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о гибели Сизова не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что бойцы СВО из Ростовской области, смогут бесплатно обратиться к юристу. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.