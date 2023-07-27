Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Происшествие случилось на дороге Новороссия — Ростов-Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, когда водитель автомобиля Foton Auman при повороте налево со второстепенной дороги не стал пропускать другой транспорт. В результате он столкнулся с грузовиком Shacman, которым управлял 39-летний водитель.
«В результате этой аварии погиб водитель автомобиля Foton. Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Добавим, что ДТП произошло 26 июля в 18.30 мск.
Ранее массовое ДТП спровоцировало пробку на трассе «Ростов — Волгодонск».