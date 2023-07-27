Происшествие случилось на дороге Новороссия — Ростов-Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, когда водитель автомобиля Foton Auman при повороте налево со второстепенной дороги не стал пропускать другой транспорт. В результате он столкнулся с грузовиком Shacman, которым управлял 39-летний водитель.