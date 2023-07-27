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Водитель погиб в аварии с двумя грузовиками в Ростовской области

27 июля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Водитель погиб в аварии с двумя грузовиками в Ростовской области
В Ростовской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на дороге Новороссия — Ростов-Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, когда водитель автомобиля Foton Auman при повороте налево со второстепенной дороги не стал пропускать другой транспорт. В результате он столкнулся с грузовиком Shacman, которым управлял 39-летний водитель.

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Водитель погиб в аварии с двумя грузовиками в Ростовской областиВодитель погиб в аварии с двумя грузовиками в Ростовской области
Водитель погиб в аварии с двумя грузовиками в Ростовской области
Фото: ГИБДД по РО

«В результате этой аварии погиб водитель автомобиля Foton. Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Добавим, что ДТП произошло 26 июля в 18.30 мск.

Ранее массовое ДТП спровоцировало пробку на трассе «Ростов — Волгодонск».

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