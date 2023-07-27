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Водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом

27 июля 2023, 15:40
Фото: 1MI
Лобовая авария с участием двух грузовиков произошла под Таганрогом
Лобовая авария с участием двух грузовиков произошла под Таганрогом, рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Вечером 26 июля ДТП произошло на трассе «Новороссия — Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь». Там водитель грузовика Foton Auman, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и влетел в фуру Shacman.

Удар транспортных средств был очень сильным. От полученных травм 52-летний водитель Foton Auman погиб.

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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области.

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