Вечером 26 июля ДТП произошло на трассе «Новороссия — Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь». Там водитель грузовика Foton Auman, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и влетел в фуру Shacman.