Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Вечером 26 июля ДТП произошло на трассе «Новороссия — Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь». Там водитель грузовика Foton Auman, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и влетел в фуру Shacman.
Удар транспортных средств был очень сильным. От полученных травм 52-летний водитель Foton Auman погиб.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагического происшествия.
Ранее автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области.