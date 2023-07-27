В руководстве аквапарка заявили «КП — Ростов-на-Дону», что организовали служебную проверку. Все видеоматериалы, где зафиксирована трагедия, переданы следователям. Также в аквапарке, ссылаясь на слова прибывших медиков, заявляют, что воды в легких у погибшего мальчика якобы не было.