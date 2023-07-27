Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Трагедия произошла в аквапарке «Осьминожек» в Ростове накануне вечером. Там в бассейне утонул 4-летний мальчик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В руководстве аквапарка заявили «КП — Ростов-на-Дону», что организовали служебную проверку. Все видеоматериалы, где зафиксирована трагедия, переданы следователям. Также в аквапарке, ссылаясь на слова прибывших медиков, заявляют, что воды в легких у погибшего мальчика якобы не было.
«Мальчик не тонул, он барахтался на спине. Было ощущение, что он плавал», — заключил директор аквапарка Виталий Ивахненко.
Он добавил, что готов оказать родственникам погибшего помощь в организации похорон.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели мальчика в аквапарке Ростова.