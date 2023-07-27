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«Воды в легких не было»: в аквапарке Ростова прокомментировали гибель мальчика

27 июля 2023, 16:33
Фото: pxhere
Служебная проверка организована в аквапарке "Осьминожек" после гибели 4-летнего мальчика

В ростовском аквапарке «Осьминожек» прокомментировали гибель 4-летнего мальчика

Служебная проверка организована в ростовском аквапарке «Осьминожек» после гибели 4-летнего мальчика, пишут СМИ.

Трагедия произошла в аквапарке «Осьминожек» в Ростове накануне вечером. Там в бассейне утонул 4-летний мальчик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В руководстве аквапарка заявили «КП — Ростов-на-Дону», что организовали служебную проверку. Все видеоматериалы, где зафиксирована трагедия, переданы следователям. Также в аквапарке, ссылаясь на слова прибывших медиков, заявляют, что воды в легких у погибшего мальчика якобы не было.

«Мальчик не тонул, он барахтался на спине. Было ощущение, что он плавал», — заключил директор аквапарка Виталий Ивахненко.

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Он добавил, что готов оказать родственникам погибшего помощь в организации похорон.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели мальчика в аквапарке Ростова.

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