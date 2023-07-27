Юный новошахтинец взял бронзу на федеральном экоконкурсе

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:39
В тройке победителей оказался десятилетний Александр Осадчук из Новошахтинска, занявший третье место в номинации «Апсайклинг».
По условиям конкурса детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях: в первой надо было придумать и нарисовать комикс с «лайфхаками» на тему как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. Вторая, в которой преуспел наш юный земляк, была посвящена очень востребованному в современном мире направлению апсайклинга — повторному использованию материалов без их переработки. Для этого участники должны были собственноручно создать поделку из утильсырья, придумать ей применение и выложить на сайт фотографию своей работы.
Чтобы лучше замотивировать участников конкурса его организаторы дали возможность ребятам предварительно посмотреть серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, в которых рассказывалось о бережном отношении к природе в повседневных ситуациях. Полученные знания и собственная смекалка помогли новошахтинскому школьнику изготовить серию поделок из старых вещей.
— Саше нравится математика, шахматы. Он так же занимается танцами, играет на фортепиано, посещает кружок в станции юных техников, выпиливает из фанеры фигуры. Мы поддерживаем его увлечения, помогаем с поделками, где требуется работа с горячим клеем, — рассказывает его мама Алина.
По словам директора ростовского филиала МТС Игоря Марьясова, Саша Осадчук не единственный школьник из донского региона, победивший в аналогичном конкурсе от проекта «Поколение М». В 2021 году юный таганрожец Алексей Питниченко покорил жюри конкурса оригинальной поделкой — мобильной кормушкой на колесах «Кот-трансформер», в основу которой лег… старый сапог. Ростовская область богата креативными и творческими детьми.