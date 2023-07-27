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Юрист Габович разъяснил, почему в Ростовской области могут появиться СпецГУПы

27 июля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Юрист Габович разъяснил, почему в Ростовской области могут появиться СпецГУПы
В качестве законодательных инициатив в Госдуме приняты поправки о создании государственных специализированных унитарных предприятий (СпецГУПы). Если закон будет принят, то такие предприятия будут создаваться губернатором Дона по решению президента, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист подчеркивает, что законопроектом выделено три условия, при которых будет возможно создание СпецГУПов. Это мобилизация, военное положение и военное время.

«Целями и задачами таких предприятий станет усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Кроме того — защита государственной границы, борьба с разведывательными формированиями иностранных государств и с незаконными вооруженными формированиями», — отмечает Антон Габович.

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Собеседник добавляет, что таким предприятиям может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему. На работников СпецГУПов будут распространятся нормы, установленные для сотрудников ведомственной охраны.

«Законопроект также наделяет работников данных предприятий правом пресекать полеты беспилотных аппаратов», — уточняет юрист.

По словам собеседника, контроль за деятельностью СпецГУПов будут осуществлять исполнительные органы субъектов Федерации. В Ростовской области — это правительство региона.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области могут появится вооруженные отряды.

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