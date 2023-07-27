Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Юрист подчеркивает, что законопроектом выделено три условия, при которых будет возможно создание СпецГУПов. Это мобилизация, военное положение и военное время.
«Целями и задачами таких предприятий станет усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Кроме того — защита государственной границы, борьба с разведывательными формированиями иностранных государств и с незаконными вооруженными формированиями», — отмечает Антон Габович.
Собеседник добавляет, что таким предприятиям может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему. На работников СпецГУПов будут распространятся нормы, установленные для сотрудников ведомственной охраны.
«Законопроект также наделяет работников данных предприятий правом пресекать полеты беспилотных аппаратов», — уточняет юрист.
По словам собеседника, контроль за деятельностью СпецГУПов будут осуществлять исполнительные органы субъектов Федерации. В Ростовской области — это правительство региона.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области могут появится вооруженные отряды.