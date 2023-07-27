Закредитованным заемщикам помогут с проблемной задолженностью

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Представители Центробанка, службы финансового уполномоченного и бюро кредитных историй, а также ряда других кредитных организаций обсудили развитие нового инструмента в ходе стратегической сессии в ДОМ.РФ.
Рабочая группа ЦБ РФ в апреле 2023 года разработала Стандарт комплексного урегулирования. Документ предполагает участие в процессе нескольких кредиторов, устанавливающих посильный для клиента размер платежа. Заемщик имеет право подать заявление одному из кредиторов с указанием информации о задолженности в других банках. Кредитная организация, со своей стороны, самостоятельно взаимодействует с банками, которые выдают займы.
Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова отметила, что одна из первых сделок при участии ДОМ.РФ была проведена по ипотеке одного из заемщиков, у которого одновременно оформлен кредит в Сбербанке. ДОМ.РФ отменил пени и составил график платежей по образовавшейся задолженности. Общий период выполнения обязательств по кредитам при этом был продлен. Сбербанк по своей программе провел реструктуризацию долга. Таким образом, клиенту был предоставлен посильный платеж, при расчете которого была учтена совокупная нагрузка заемщика по финансовым обязательствам перед разными кредиторами.
Участники сессии предложили способы сделать более эффективными инструменты, содержащиеся в Стандарте комплексного урегулирования задолженности. Эти инициативы будут представлены на заседании профильной рабочей группы ЦБ РФ. В качестве одной из мер поддержки предлагается упрощение погашения кредита для заемщика и выстраивание взаимодействия с кредитными организациями с помощью единого окна на «Госуслугах».
Как рассказал Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка, такими сделками банк занимается уже год. Начиналось все со сделок, касающихся беззалогового кредитования. Со временем продукт расширили и стали применять к ипотечному кредитованию.
«По первому совместному с ДОМ.РФ кейсу Сбер предоставил заемщику льготный период с уменьшением платежа, что помогло урегулировать задолженность», — рассказал представитель Сбера.
Кузнецов также отметил рост числа заявок от клиентов Сбербанка на комплексное урегулирование. На сегодняшний день на рассмотрении находится 1,4 тысячи таких сделок. В ходе рабочей сессии представители банка поделились с другими участниками своими представлениями о дальнейшем развитии продукта и уникальным опытом в этом направлении.