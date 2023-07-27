Закредитованным заемщикам помогут с проблемной задолженностью

Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова отметила, что одна из первых сделок при участии ДОМ.РФ была проведена по ипотеке одного из заемщиков, у которого одновременно оформлен кредит в Сбербанке. ДОМ.РФ отменил пени и составил график платежей по образовавшейся задолженности. Общий период выполнения обязательств по кредитам при этом был продлен. Сбербанк по своей программе провел реструктуризацию долга. Таким образом, клиенту был предоставлен посильный платеж, при расчете которого была учтена совокупная нагрузка заемщика по финансовым обязательствам перед разными кредиторами.