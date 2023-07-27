Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Donday утверждает, что якобы упала ракета в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июля. Издание также написало о крупном пожаре и одной из возможных причин назвало возгорание топлива.
«По словам местных жителей, был сильный грохот, из-за чего дрожали стекла домов. Что именно за боеприпас упал, остается загадкой», — уточнило издание.
Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.
Ранее депутат Вассерман призвал ликвидировать режим Зеленского после атаки Украины на Крымский мост. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.