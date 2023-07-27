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Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе

27 июля 2023, 19:44
Фото: Pxhere
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты
Часть жителей Ростовской области услышала сильный грохот, из-за которого задрожали стекла в их домах, пишет Donday.

Donday утверждает, что якобы упала ракета в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июля. Издание также написало о крупном пожаре и одной из возможных причин назвало возгорание топлива.

Стало известно о падении ракеты в Тацинском районе Ростовской области 27 июля
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Donday утверждает, что якобы упала ракета в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июляDonday утверждает, что якобы упала ракета в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июля
Donday утверждает, что якобы упала ракета в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июля
Фото: Антонина Целовальникова / DonDay

«По словам местных жителей, был сильный грохот, из-за чего дрожали стекла домов. Что именно за боеприпас упал, остается загадкой», — уточнило издание.

Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.

Ранее депутат Вассерман призвал ликвидировать режим Зеленского после атаки Украины на Крымский мост. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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