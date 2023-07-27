Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
По их словам, проблемы начались в станице Кагальник Азовского района. Автор рассказал, что ему попались два красных червя небольших размеров.
Официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.
«Мотыля на рыбалку можно взять», — пошутили пользователи в комментариях.
«Вобще не удивили», — заявили местные жители.
Ранее эколог Зайчиков объяснил, почему в жилых домах Ростова стали массово появляться жабы. Материал на эту тему читайте по ссылке.