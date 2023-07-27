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Жители в Ростовской области заявили о воде с червями из-под крана

27 июля 2023, 05:03
Фото: 1MI
В Ростовской области из-под крана пошла вода, в которой попадаются черви, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, проблемы начались в станице Кагальник Азовского района. Автор рассказал, что ему попались два красных червя небольших размеров.

Официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.

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«Мотыля на рыбалку можно взять», — пошутили пользователи в комментариях.

«Вобще не удивили», — заявили местные жители.

Ранее эколог Зайчиков объяснил, почему в жилых домах Ростова стали массово появляться жабы. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Черви#Вода#Кран#Азовский район#Кагальник#Соцсети#Комментарии#Рыбалка#Эколог#Жабы#Жилые дома
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