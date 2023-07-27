«Старший участковый сразу стал отговаривать меня писать заявление. Аргументом было то, что я был один, а стрелявший — с женой. И что доказательств у меня никаких нет. К тому же убивший Чупу написал на меня встречное заявление в полицию. О том, что моя собака, дескать, его покусала, поэтому он ее застрелил. Когда с него брали показания он не отрицал, что стрелял в Чупу пять раз из травматического пистолета», — отмечает Иван.