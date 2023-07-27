Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Напомним, что на прогулке в Новочеркасске мужчина зверски расстрелял домашнюю собаку Чупу на глазах у хозяина. А потом угрожал пистолетом владельцу собаки.
Однако, по словам хозяина Чупы, возбуждать дело по этому поводу пока никто не спешит.
«Старший участковый сразу стал отговаривать меня писать заявление. Аргументом было то, что я был один, а стрелявший — с женой. И что доказательств у меня никаких нет. К тому же убивший Чупу написал на меня встречное заявление в полицию. О том, что моя собака, дескать, его покусала, поэтому он ее застрелил. Когда с него брали показания он не отрицал, что стрелял в Чупу пять раз из травматического пистолета», — отмечает Иван.
Собеседник делится мнением, что стрелявший в его собаку откровенно клевещет, говоря о том, что Чупа его покусала.
«Моя собака при всем желании не могла укусить. Мало того, что она была в наморднике. У нее была маленькая челюсть, деформированная от рождения. Чупа в принципе не могла кусаться. Да и агрессивной она совсем не была», — констатирует Иван.
Сегодня тело Чупы находится на экспертизе.
«Нужно доказать, от чего она умерла, и что я ничего не придумываю. Но наверняка будет тяжело. Меня уже предупредили, что шансов отстоять свою правоту крайне мало. К тому же оказалось, что стрелявший в мою собаку прежде был представителем правоохранительных служб», — делится фактами собеседник.
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