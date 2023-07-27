«Из-за того, что возникает расстройство центральной нервной системы, человек теряет возможность объяснить, что с ним произошло. При обращении в медицинское учреждение в таком состояние может возникнуть непонимание. Поэтому если укус произошел, надо сразу звонить своим друзьям и близким, чтобы они помогли добраться в больницу. В крайнем случае, можно поймать такси, объяснив водителю суть проблемы и попросив его о помощи», — объясняет Алексей Тихонов.