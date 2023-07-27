Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Напомним, что в Ростовской области в садоводческом товариществе «Маяк» жители обнаружили ядовитого паука — каракурта, которого еще называют «черной вдовой».
Зоолог рассказывает, что еще в начале XX века вышла в свет книга о пауках-каракуртах. В ней автор в подробностях описывал появление каракуртов в Ростовской области — под станицей Синявской. Однако к середине XX века численность «черных вдов» на Дону упала. А в начале нулевых они снова стали встречаться. Сегодня эти ядовитые пауки считаются в Ростовской области обычным видом.
«Каракуртов у нас много. Зиму они переживают в коконе, в виде яиц. А когда выходят из кокона, их никто не видит. Они находят себе места, делают характерную горизонтальную паутину и растут на ней», — отмечает Алексей Тихонов.
По словам собеседника, несколько лет назад в центре Ростова, в подъезде дома на улице Греческого города Волос, горожане обнаружили растущего на паутине каракурта.
Ближе к осени пауки-каракурты начинают разбегаться с паутины. Оплодотворенные самки ищут места — куда на зиму спрятать кокон. Передвигаться в этот период «черные вдовы» могут на несколько километров. По словам зоолога, это считается самым опасным временем для встречи человека с каракуртом. Ведь пауки могут залезть в любое укромное место.
«В нулевых в Таганроге был случай. Женщину укусил каракурт, когда она в подвале брала банку варенья. А под ней обустроилась самка. Также, каракурты могут заползти в тапки, которые оставляют на улице. Но, к счастью, это встречается не часто», — рассказывает зоолог.
Неделю назад паука-каракурта обнаружили в огороде частного дома на Доватора в Ростове. Очевидцы рассказывали, что, отдыхая на пляже в Ейске на косе, видели рядом кусты, затянутые паутиной каракуртов. Да и в Крыму, по словам эксперта, наличие каракуртов оказалось тоже вполне обычным явлением.
Зоолог сообщает, что паук-каракурт — это самое ядовитое животное в донском регионе.
«По разным источникам, смертность от укуса такого паука, при отсутствии медицинской помощи, составляет порядка 10-15%», — сообщает Тихонов.
Спикер подчеркивает, что яд каракурта очень сильный. Это яд общего действия, который быстро бьет по внутренним органам. После укуса у человека очень скоро появляется сильная слабость, боли по всему телу. И, главное, расстройство работы центральной нервной системы. То есть пострадавший после укуса не может нормально двигаться и разговаривать. Эти симптомы похожи на состояние сильного алкогольного опьянения.
«Существует много рекомендаций, что делать, если укусил каракурт. Например, советуют прижечь место укуса спичкой. Или, сделав разрез, высосать яд. Но я, как биолог, считаю все это малоэффективным. Дело в том, что после укуса проходят буквально считанные минуты до того, как яд распределяется по организму», — делится информацией зоолог.
Поэтому единственное правильное решение — с максимально быстрой скоростью добираться к врачу.
«Из-за того, что возникает расстройство центральной нервной системы, человек теряет возможность объяснить, что с ним произошло. При обращении в медицинское учреждение в таком состояние может возникнуть непонимание. Поэтому если укус произошел, надо сразу звонить своим друзьям и близким, чтобы они помогли добраться в больницу. В крайнем случае, можно поймать такси, объяснив водителю суть проблемы и попросив его о помощи», — объясняет Алексей Тихонов.
Зоолог уверен, что своевременно оказанная медицинская помощь позволит быстро оправиться после укуса.
«Честно говоря, о смертельных случаев от укуса каракурта, когда человек обратился за помощью в больницу, я не слышал», — делится фактами эксперт.
Когда человек сталкивается с укусом паука, для понимания масштаба трагедии, первым делом ищет фотографию каракурта в Сети. Видя на картинке паука с выраженными ярко красными пятнами на брюшке, пострадавший от укуса успокаивается. Дескать, ничего страшного не произошло — укусил другой, неопасный паук.
«Но в этом и есть особенность „черной вдовы“ в Ростовской области. На самом деле, цвет каракурта в наших краях — черный. Лишь иногда у этих пауков встречаются слегка просматриваемые светлые участки», — уточняет зоолог.
Спикер добавляет, что любой паук, по сути, ядовит. Но большая их часть не может прокусить кожу человека.
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