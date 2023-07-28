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«Бабахнуло как»: очевидцы рассказали о сработавшей ПВО рядом с Ростовом 28 июля

28 июля 2023, 15:32
Фото: mil.ru
«Бабахнуло как»: ростовчан напугали следы ракеты в небе

Очевидцы рассказали о сработавшей ПВО рядом с Ростовом 28 июля

Очевидцы с ростовского пляжа увидели следы ракеты в небе, пишет Telegram-канал Mash.

Молодые девушки, отдыхающие на пляже Ростова, заметили следы ракеты, которую сбила российская ПВО.

«Я увидела и испугалась. Что это такое? Бабахнуло как», — не скрывает эмоций девушка, которая записала на видео следы, оставленные в небе украинской ракетой.

По сообщениям очевидцев, подобные следы наблюдались в различных городах Ростовской области.

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Напомним, по данным Министерства обороны России, 28 июля со стороны Украины была совершена атака. Ее целью стала мирная инфраструктура города Таганрог. Атака произведена переделанной зенитной ракетой, которая была сбита в воздухе. Ее обломки повредили здания, а ряд жителей получили ранения. Позднее ВСУ предприняли попытку второй атаки. Ракету сбили в Азовском районе. Обошлось без пострадавших.

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