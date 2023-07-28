«Бабахнуло как»: очевидцы рассказали о сработавшей ПВО рядом с Ростовом 28 июля

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Молодые девушки, отдыхающие на пляже Ростова, заметили следы ракеты, которую сбила российская ПВО.
«Я увидела и испугалась. Что это такое? Бабахнуло как», — не скрывает эмоций девушка, которая записала на видео следы, оставленные в небе украинской ракетой.
По сообщениям очевидцев, подобные следы наблюдались в различных городах Ростовской области.
Напомним, по данным Министерства обороны России, 28 июля со стороны Украины была совершена атака. Ее целью стала мирная инфраструктура города Таганрог. Атака произведена переделанной зенитной ракетой, которая была сбита в воздухе. Ее обломки повредили здания, а ряд жителей получили ранения. Позднее ВСУ предприняли попытку второй атаки. Ракету сбили в Азовском районе. Обошлось без пострадавших.