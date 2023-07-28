«Бабахнуло как»: очевидцы рассказали о сработавшей ПВО рядом с Ростовом 28 июля

Напомним, по данным Министерства обороны России, 28 июля со стороны Украины была совершена атака. Ее целью стала мирная инфраструктура города Таганрог. Атака произведена переделанной зенитной ракетой, которая была сбита в воздухе. Ее обломки повредили здания, а ряд жителей получили ранения. Позднее ВСУ предприняли попытку второй атаки. Ракету сбили в Азовском районе. Обошлось без пострадавших.