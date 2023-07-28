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Банк ДОМ. РФ снижает ставки по программам льготной ипотеки

28 июля 2023, 13:46
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ с 1 августа снижает базовые ставки по основным ипотечным программам с господдержкой на 0,2 — 0,7 процентного пункта в рамках акции. Изменения охватят все категории клиентов.

До применения скидок ипотечное кредитование в Банке ДОМ.РФ по программе «Семейная ипотека» доступно по ставке от 5,3 процента (для семей с детьми на Дальнем Востоке — от 4,3 процента), «Льготная ипотека на новостройки» — от 7,3 процента, ипотеке для специалистов сферы информационных технологий — от 4,4 процента. Ставки являются действительными при подтверждении доходов в дистанционном режиме с помощью выписки из СФР.

«Улучшение условий массовое — снижение почувствуют практически все категории наших клиентов. Мы ожидаем рост спроса на льготную ипотеку в 2 раза. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подать заявку в банк до 14 сентября текущего года. При одобрении кредита заключить договор с банком можно будет в течение следующих 3 месяцев», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Клиенты дополнительно смогут воспользоваться скидками — в размере 0,2 п. п. при получении зарплаты на карту Банка ДОМ.РФ, 0,1 п. п. — в случае покупки квартиры в доме, строящемся в рамках проектного финансирования от банка, или при цифровой регистрации сделки с использованием электронной закладной. Минимальные ставки составят 5,0% по «Семейной ипотеке» (4,0% для ДФО), 7,0% — по Льготной на новостройки», 4,1% — для ИТ-специалистов.

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