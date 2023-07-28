Банк ДОМ. РФ снижает ставки по программам льготной ипотеки

До применения скидок ипотечное кредитование в Банке ДОМ.РФ по программе «Семейная ипотека» доступно по ставке от 5,3 процента (для семей с детьми на Дальнем Востоке — от 4,3 процента), «Льготная ипотека на новостройки» — от 7,3 процента, ипотеке для специалистов сферы информационных технологий — от 4,4 процента. Ставки являются действительными при подтверждении доходов в дистанционном режиме с помощью выписки из СФР.