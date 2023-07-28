Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
ТАСС со ссылкой на информацию Белого дома пишет, что США не помогают Украине в этом.
«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем ударов внутри России», — говорится в заявлении.
Напомним, что Украина в пятницу, 28 июля, запустила две ракеты по территории Ростовской области. Их отразила российская система ПВО, но обломки одной из них упали на Таганрог.
В результате пострадали более 16 человек, 10 были госпитализированы, а некоторые здания оказались частично разрушены. Вторую ракету сбили системы ПВО недалеко от Азова в безлюдном месте. Никто не пострадал.