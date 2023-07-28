rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:02

Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

Изображение материала

Белый дом прокомментировал ракетный удар Украины по Ростовской области днем 28 июля

28 июля 2023, 20:02
Фото: 1MI
США не поощряют нанесение ударов со стороны Украины по России, в том числе Ростовской области, пишут СМИ.

ТАСС со ссылкой на информацию Белого дома пишет, что США не помогают Украине в этом.

«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем ударов внутри России», — говорится в заявлении.

На месте взрыва в Таганроге до сих пор работают следователи
Узнать подробнее

Напомним, что Украина в пятницу, 28 июля, запустила две ракеты по территории Ростовской области. Их отразила российская система ПВО, но обломки одной из них упали на Таганрог.

В результате пострадали более 16 человек, 10 были госпитализированы, а некоторые здания оказались частично разрушены. Вторую ракету сбили системы ПВО недалеко от Азова в безлюдном месте. Никто не пострадал.

Читайте также:
В Таганроге отменили Культурный фестиваль «Таганрог Пассажирский» из-за взрыва части ракеты
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Украина#Россия#Белый дом#СМИ#США#Ракетный удар#Разрушения#Пострадавшие#Таганрог#ПВО#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие
Сегодня, 19:11
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08