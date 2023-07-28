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Браконьеры в Ростовской области выловили дельфина

28 июля 2023, 10:17
Фото: 1Рнд
Браконьеры в Ростовской области выловили дельфина
В Ростовской области в сети браконьера попал дельфин, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что в сети браконьеров попали краснокнижные осетры и дельфин. Говорится, что пресекли незаконную рыбалку представители Погрануправления ФСб РФ.

«Всего браконьеры поймали улов на два миллиона рублей. В результате завели дело об административном нарушении, а всех рыб выпустили в воду», — сказано в сообщении.

Браконьеры в Ростовской области выловили дельфина
Видео: ТГ канал don_mash
Браконьерами, пойманными в Ростовской области, оказались сотрудники местного МВД
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«Всего браконьеры поймали улов на два миллиона рублей. В результате завели дело об административном нарушении, а всех рыб выпустили в воду», — сказано в сообщении.«Всего браконьеры поймали улов на два миллиона рублей. В результате завели дело об административном нарушении, а всех рыб выпустили в воду», — сказано в сообщении.
«Всего браконьеры поймали улов на два миллиона рублей. В результате завели дело об административном нарушении, а всех рыб выпустили в воду», — сказано в сообщении.
Фото: ТГ канал don_mash

Ранее браконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей.

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