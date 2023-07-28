Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Канал пишет, что в сети браконьеров попали краснокнижные осетры и дельфин. Говорится, что пресекли незаконную рыбалку представители Погрануправления ФСб РФ.
«Всего браконьеры поймали улов на два миллиона рублей. В результате завели дело об административном нарушении, а всех рыб выпустили в воду», — сказано в сообщении.
Ранее браконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей.