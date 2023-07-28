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Чем завершилась атака Украины по Таганрогу и сколько человек пострадали

28 июля 2023, 20:07
Фото: rostovgazeta.ru
Чем завершилась атака Украины по Таганрогу и сколько человек пострадали
Украина запустила две ракеты по Ростовской области, которые успешно отразила российская система ПВО. Однако серьезные повреждения получил Таганрог и несколько человек пострадали. Какие были последствия этой атаки, в материале RostovGazeta.

Атака Украины по Таганрогу

Около 16.00 мск в пятницу, 28 июля, местные жители услышали звук взрыва, после чего в небо потянулись огромные черные клубы дыма. Те, кто находились рядом, увидели поврежденные здания, обрушившиеся на машины кирпичи и выбитые стекла в домах. Также они рассказали о появившейся воронке диаметров в пять метров.

Многие делали фотографии и видео, после чего публиковали в соцсетях. Но в самом начале не было понятно, что стало причиной, однако позже комментарии дали Минобороны и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является украинская ракета.

Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.
Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.
Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.
Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является ракета.
Фото: Правительство РО

Что стало причиной взрыва в Таганроге

По информации министерства обороны РФ, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ее в воздухе сбила российская система ПВО, однако обломки упали на город.

Министерство заявило, что киевский режим совершил теракт, с результате чего оказались повреждены здания и пострадали люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

По информации министерства, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Видео: ТГ канал shot

Последствия теракта в Таганроге

Губернатор заявил, что эпицентр взрыва после падения ракеты пришелся на территорию местного художественного музея. Там разрушена стена, кровля, повреждены близлежащие гаражи и хозяйственные постройки. Пострадало кафе «Чехов сад».

Последствия теракта в ТаганрогеПоследствия теракта в Таганроге
Последствия теракта в Таганроге
Фото: rostovgazeta.ru

К ликвидации последствий происшествия привлекли 60 спасателей и 17 единиц техники.

Что касается пострадавших, то по последним данным медицинская помощь потребовалась 16 местным жителям, в том числе 10 человек госпитализировали. Детей среди них нет. Одну женщину прооперировали. Два человека находятся в тяжелом состоянии, но в стабильном, без отрицательной динамики.

Что касается пострадавших, то по последним данным медицинская помощь потребовалась 16 местным жителям, в том числе 10 человек госпитализировали.Что касается пострадавших, то по последним данным медицинская помощь потребовалась 16 местным жителям, в том числе 10 человек госпитализировали.
Что касается пострадавших, то по последним данным медицинская помощь потребовалась 16 местным жителям, в том числе 10 человек госпитализировали.
Фото: rostovgazeta.ru

При этом в кафе «Чехов сад» в Таганроге, которое пострадало в результате падения украинской ракеты, должна была, предположительно, состояться встреча депутата с избирателями. Об этом узнал корреспондент RostovGazeta, который приезжал на место происшествия.

При этом в кафе «Чехов сад» в Таганроге, которое пострадало в результате падения украинской ракеты, должна была, предположительно, состояться встреча депутата с избирателями. При этом в кафе «Чехов сад» в Таганроге, которое пострадало в результате падения украинской ракеты, должна была, предположительно, состояться встреча депутата с избирателями.
При этом в кафе «Чехов сад» в Таганроге, которое пострадало в результате падения украинской ракеты, должна была, предположительно, состояться встреча депутата с избирателями.
Фото: rostovgazeta.ru

В администрации Таганрога сформировали комиссию, представители которой занимаются обходом подъездов и определяют необходимость эвакуации жителей в пункты временного размещения. Но, по словам главы администрации Андрея Фатеева, до сих пор никто из местных жителей не выразил готовность переехать в них.

Но, по словам главы администрации Андрея Фатеева, до сих пор никто из местных жителей не выразил готовность переехать в ПВРНо, по словам главы администрации Андрея Фатеева, до сих пор никто из местных жителей не выразил готовность переехать в ПВР
Но, по словам главы администрации Андрея Фатеева, до сих пор никто из местных жителей не выразил готовность переехать в ПВР
Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, он заявил о помощи, которую власти предоставят всем пострадавшим. Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.

Особое внимание уделяется проверке состояния поврежденных домов с целью выявления возможных угроз. По словам Фатеева, больше всего повреждений получил музей, а его обследование на предмет безопасности проводится Министерством культуры региона.

Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.
Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.
Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.
Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.
Фото: ТГ канал Сводки ополчения

Между тем, корреспондент RostovGazeta рассказал, что поздно вечером на месте продолжают работать представители СКР, а также экстренных служб.

Между тем, корреспондент RostovGazeta рассказал, что поздно вечером на месте продолжают работать представители СКР, а также экстренных служб.Между тем, корреспондент RostovGazeta рассказал, что поздно вечером на месте продолжают работать представители СКР, а также экстренных служб.
Между тем, корреспондент RostovGazeta рассказал, что поздно вечером на месте продолжают работать представители СКР, а также экстренных служб.
Фото: rostovgazeta.ru

Вторая ракетная атака в Ростовской области

В течение дня в Ростовской области дважды была активирована система противовоздушной обороны. В первом случае она успешно сбила ракету над Таганрогом, а во втором случае — над Азовским районом. Осколки последней ракеты также упали в близлежащем Неклиновском районе, в поселке Самбек. В результате этого, крыша одного из домов была повреждена. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Осколки последней ракеты упали в близлежащем Неклиновском районе, в поселке Самбек.Осколки последней ракеты упали в близлежащем Неклиновском районе, в поселке Самбек.
Осколки последней ракеты упали в близлежащем Неклиновском районе, в поселке Самбек.
Фото: ТГ канал База

По данным Минобороны России, около 17.15 мск киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российские системы ПВО перехватили ее в районе города Азов. При этом обломки сбитой украинской ракеты упали в поле.

Российские системы ПВО перехватили ее в районе города Азов.Российские системы ПВО перехватили ее в районе города Азов.
Российские системы ПВО перехватили ее в районе города Азов.
Фото: mil.ru

Очевидцы сообщили о столбе дыма в этом районе.

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