Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Около 16.00 мск в пятницу, 28 июля, местные жители услышали звук взрыва, после чего в небо потянулись огромные черные клубы дыма. Те, кто находились рядом, увидели поврежденные здания, обрушившиеся на машины кирпичи и выбитые стекла в домах. Также они рассказали о появившейся воронке диаметров в пять метров.
Многие делали фотографии и видео, после чего публиковали в соцсетях. Но в самом начале не было понятно, что стало причиной, однако позже комментарии дали Минобороны и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона рассказал о нескольких пострадавших и заявил, что, вероятной причиной является украинская ракета.
По информации министерства обороны РФ, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ее в воздухе сбила российская система ПВО, однако обломки упали на город.
Министерство заявило, что киевский режим совершил теракт, с результате чего оказались повреждены здания и пострадали люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Губернатор заявил, что эпицентр взрыва после падения ракеты пришелся на территорию местного художественного музея. Там разрушена стена, кровля, повреждены близлежащие гаражи и хозяйственные постройки. Пострадало кафе «Чехов сад».
Что касается пострадавших, то по последним данным медицинская помощь потребовалась 16 местным жителям, в том числе 10 человек госпитализировали. Детей среди них нет. Одну женщину прооперировали. Два человека находятся в тяжелом состоянии, но в стабильном, без отрицательной динамики.
При этом в кафе «Чехов сад» в Таганроге, которое пострадало в результате падения украинской ракеты, должна была, предположительно, состояться встреча депутата с избирателями. Об этом узнал корреспондент RostovGazeta, который приезжал на место происшествия.
В администрации Таганрога сформировали комиссию, представители которой занимаются обходом подъездов и определяют необходимость эвакуации жителей в пункты временного размещения. Но, по словам главы администрации Андрея Фатеева, до сих пор никто из местных жителей не выразил готовность переехать в них.
Кроме того, он заявил о помощи, которую власти предоставят всем пострадавшим. Ее размер будет определен после завершения всех работ, однако последствия разрушений будут устранены без исключения.
Особое внимание уделяется проверке состояния поврежденных домов с целью выявления возможных угроз. По словам Фатеева, больше всего повреждений получил музей, а его обследование на предмет безопасности проводится Министерством культуры региона.
Между тем, корреспондент RostovGazeta рассказал, что поздно вечером на месте продолжают работать представители СКР, а также экстренных служб.
В течение дня в Ростовской области дважды была активирована система противовоздушной обороны. В первом случае она успешно сбила ракету над Таганрогом, а во втором случае — над Азовским районом. Осколки последней ракеты также упали в близлежащем Неклиновском районе, в поселке Самбек. В результате этого, крыша одного из домов была повреждена. Медицинская помощь никому не потребовалась.
По данным Минобороны России, около 17.15 мск киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российские системы ПВО перехватили ее в районе города Азов. При этом обломки сбитой украинской ракеты упали в поле.
Очевидцы сообщили о столбе дыма в этом районе.