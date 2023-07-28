В течение дня в Ростовской области дважды была активирована система противовоздушной обороны. В первом случае она успешно сбила ракету над Таганрогом, а во втором случае — над Азовским районом. Осколки последней ракеты также упали в близлежащем Неклиновском районе, в поселке Самбек. В результате этого, крыша одного из домов была повреждена. Медицинская помощь никому не потребовалась.