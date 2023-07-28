Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
По его словам, в момент взрыва он находился на улице Греческой, что находится совсем рядом. После этого он увидел облако черного дыма.
«Я приехал к месту взрыва и увидел выбитые стекла и пострадавших. Согласно официальной версии, рухнула часть ракеты», — рассказал собеседник.
Он добавил, что пострадали несколько человек.
Напомним, что российская система ПВО сбила украинскую ракету, но обломки упали на Таганрог. Из-за этого несколько городских объектов получили повреждения. Ранения получили 16 человек, в том числе 10 пострадавших госпитализировали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.