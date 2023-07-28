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Депутат Анатолий Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в Таганроге

28 июля 2023, 19:07
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат Анатолий Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в Таганроге
Депутат Заксобрания Ростовской области Анатолий Хижняк оказался недалеко от места, где взорвалась ракета в Таганроге, рассказал он корреспонденту RostovGazeta.

По его словам, в момент взрыва он находился на улице Греческой, что находится совсем рядом. После этого он увидел облако черного дыма.

«Я приехал к месту взрыва и увидел выбитые стекла и пострадавших. Согласно официальной версии, рухнула часть ракеты», — рассказал собеседник.

Он добавил, что пострадали несколько человек.

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«Я приехал к месту взрыва и увидел выбитые стекла и пострадавших. Согласно официальной версии, рухнула часть ракеты», — рассказал собеседник.«Я приехал к месту взрыва и увидел выбитые стекла и пострадавших. Согласно официальной версии, рухнула часть ракеты», — рассказал собеседник.
«Я приехал к месту взрыва и увидел выбитые стекла и пострадавших. Согласно официальной версии, рухнула часть ракеты», — рассказал собеседник.
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что российская система ПВО сбила украинскую ракету, но обломки упали на Таганрог. Из-за этого несколько городских объектов получили повреждения. Ранения получили 16 человек, в том числе 10 пострадавших госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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