Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:51
В пятницу температура составит 30 градусов и ожидаются осадки, порывы ветра достигнут семи метров в секунду. В субботу осадки сохранятся, максимальная температура составит 27 градусов.
В воскресенье ожидается облачная погода, столбики термометров покажут 29 градусов. На следующей неделе прогнозируют жаркую погоду, к среде температура поднимется до 35 градусов.
Согласно прогнозам, по ночам температура будет опускаться до 18 градусов.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.