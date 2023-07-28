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Дожди и сильный ветер пообещали ростовчанам на выходных с 29 июля

28 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 29 и 30 июля, обещают дождливую погоду с сильным ветром, сообщили синоптики.

В пятницу температура составит 30 градусов и ожидаются осадки, порывы ветра достигнут семи метров в секунду. В субботу осадки сохранятся, максимальная температура составит 27 градусов.

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В воскресенье ожидается облачная погода, столбики термометров покажут 29 градусов. На следующей неделе прогнозируют жаркую погоду, к среде температура поднимется до 35 градусов.

Согласно прогнозам, по ночам температура будет опускаться до 18 градусов.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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