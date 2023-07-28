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ФК «Ростов» решит проблему с регистрацией новых игроков до матча с «Зенитом» 29 июля

28 июля 2023, 17:41
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» решит проблему с регистрацией новых игроков до матча с «Зенитом» 29 июля
Вопрос с регистрацией новых игроков в ФК «Ростов» должны решить до игры с «Зенитом» в эту субботу, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатора Ростовской области Василия Голубева попросили прокомментировать проблему с регистрацией новых игроков в ФК «Ростов». Сложности у клуба возникли из-за санкций, наложенных ФИФА.

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Глава региона заверил, что проблему решат до завтрашнего матча с «Зенитом». «Сейчас нашелся выход. Мы свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем финансировать. Историю с трансферами и новичками должны закончить до следующей игры», — приводит слова Голубева ТАСС.

Напомним, из-за санкций ФИФА «Ростов» не мог перевести деньги шведскому клубу «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Иностранный банк возвращал деньги обратно. Из-за «долга» регистрировать новых игроков ростовчане также не могли. Вчера стало известно, что деньги шведскому клубу все-таки удалось перевести.

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