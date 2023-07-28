Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Губернатора Ростовской области Василия Голубева попросили прокомментировать проблему с регистрацией новых игроков в ФК «Ростов». Сложности у клуба возникли из-за санкций, наложенных ФИФА.
Глава региона заверил, что проблему решат до завтрашнего матча с «Зенитом». «Сейчас нашелся выход. Мы свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем финансировать. Историю с трансферами и новичками должны закончить до следующей игры», — приводит слова Голубева ТАСС.
Напомним, из-за санкций ФИФА «Ростов» не мог перевести деньги шведскому клубу «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Иностранный банк возвращал деньги обратно. Из-за «долга» регистрировать новых игроков ростовчане также не могли. Вчера стало известно, что деньги шведскому клубу все-таки удалось перевести.