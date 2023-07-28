Глава региона заверил, что проблему решат до завтрашнего матча с «Зенитом». «Сейчас нашелся выход. Мы свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем финансировать. Историю с трансферами и новичками должны закончить до следующей игры», — приводит слова Голубева ТАСС.