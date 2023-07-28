Глава администрации Таганрога Фатеев рассказал о ситуации после ракетной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Фатеев сообщил, что в администрации Таганрога создана комиссия, члены которой занимаются подомовым обходом и выясняют, нужно ли жителям отправляться в ПВР. Однако, по его словам, пока никто из местных жителей не сообщил о готовности переехать в ПВР.
Кроме того, глава администрации заявил, что власти города окажут помощь всем пострадавшим. Размер помощи определят после всех работ, но последствия разрушений в любом случае устранят.
Также конструкции пострадавших домов обследуют на предмет угроз. Фатеев добавил, что больше всего пострадал музей — обследованием занимается Минкультуры региона.
Напомним, 28 июля днем в Таганроге в результате атаки ВСУ произошел взрыв. Были повреждены дома, пострадали 15 человек. Власти региона призвали жителей не паниковать и не верить тому, что пишут в соцсетях. По официальной информации, российские ПВО в этот день сбили две ракеты.