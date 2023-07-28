Глава администрации Таганрога Фатеев рассказал о ситуации после ракетной атаки ВСУ

Фатеев сообщил, что в администрации Таганрога создана комиссия, члены которой занимаются подомовым обходом и выясняют, нужно ли жителям отправляться в ПВР. Однако, по его словам, пока никто из местных жителей не сообщил о готовности переехать в ПВР.