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Глава администрации Таганрога Фатеев рассказал о ситуации после ракетной атаки ВСУ

28 июля 2023, 18:37
Фото: rostovgazeta.ru
Глава администрации Таганрога Фатеев рассказал о ситуации после ракетной атаки ВСУ
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев рассказал, какая помощь оказывается жителям города, пострадавшим в результате взрыва ракеты, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Фатеев сообщил, что в администрации Таганрога создана комиссия, члены которой занимаются подомовым обходом и выясняют, нужно ли жителям отправляться в ПВР. Однако, по его словам, пока никто из местных жителей не сообщил о готовности переехать в ПВР.

Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, глава администрации заявил, что власти города окажут помощь всем пострадавшим. Размер помощи определят после всех работ, но последствия разрушений в любом случае устранят.

Также конструкции пострадавших домов обследуют на предмет угроз. Фатеев добавил, что больше всего пострадал музей — обследованием занимается Минкультуры региона.

Глава администрации Таганрога Фатеев рассказал о ситуации после ракетной атаки ВСУ
Видео: rostovgazeta.ru

Напомним, 28 июля днем в Таганроге в результате атаки ВСУ произошел взрыв. Были повреждены дома, пострадали 15 человек. Власти региона призвали жителей не паниковать и не верить тому, что пишут в соцсетях. По официальной информации, российские ПВО в этот день сбили две ракеты.

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