Голубев призвал жителей Ростовской области не поддаваться панике

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Голубев обратился к землякам и попросил сохранять здравомыслие. Также он написал, что читает сообщения, которых распространяются в соцсетях. В них, по его словам, многочисленные взрывы гремят по всей области.
В действительности, как отметил глава региона, в Министерстве обороны сообщили, что российскими ПВО были сбиты две ракеты.
Губернатор также призвал жителей региона верить только той информации, которая распространяется из официальных источников.
Напомним, днем 28 июля в центре Таганрога в районе дома, где расположено кафе «Чехов сад» произошел взрыв. Пострадало 15 человек. На место незамедлительно выехали работники экстренных служб.