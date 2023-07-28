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Голубев призвал жителей Ростовской области не поддаваться панике

28 июля 2023, 15:33
Фото: 1MI
Голубев призвал жителей Ростовской области не поддаваться панике
Не поддаваться панике в связи с сообщениями о взрывах в соцсетях на территории Ростовской области, призвал глава региона Василий Голубев.

Голубев обратился к землякам и попросил сохранять здравомыслие. Также он написал, что читает сообщения, которых распространяются в соцсетях. В них, по его словам, многочисленные взрывы гремят по всей области.

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В действительности, как отметил глава региона, в Министерстве обороны сообщили, что российскими ПВО были сбиты две ракеты.

Губернатор также призвал жителей региона верить только той информации, которая распространяется из официальных источников.

Напомним, днем 28 июля в центре Таганрога в районе дома, где расположено кафе «Чехов сад» произошел взрыв. Пострадало 15 человек. На место незамедлительно выехали работники экстренных служб.

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#Голубев#Ростовская область#Паника#Атака ВСУ#Взрыв#Работа ПВО#Происшествия#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Ростов-на-Дону
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