Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
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Updated Сегодня, 20:18
Он рассказал РИА «Новости», что особое значение придается обеспечению безопасности атомной станции, систем энергетической инфраструктуры и предприятий, ответственных за хранение и производство нефти и бензина. Здесь созданы специальные условия, а сами они активно участвуют в поддержании безопасности, включая предотвращение доступа беспилотников.
Кроме того, губернатор отметил, что в регионе проводится усиленная работа служб правопорядка. В рамках этой работы активно участвуют казачьи подразделения и дружинники, которые ведут совместную деятельность с властями, пограничной службой и полицией.
«Такая системная и серьезная работа направлена на обеспечение безопасности и требует постоянного внимания и бдительности», — уточнил Голубев.
Ранее стало известно, что завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области.