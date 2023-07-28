rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:02

Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:18

Updated Сегодня, 20:18

Изображение материала

Голубев рассказал, как стратегические объекты на Дону защищают от беспилотников

28 июля 2023, 20:02
Фото: 1MI
В Ростовской области создали все условия для обеспечения безопасности стратегических объектов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал РИА «Новости», что особое значение придается обеспечению безопасности атомной станции, систем энергетической инфраструктуры и предприятий, ответственных за хранение и производство нефти и бензина. Здесь созданы специальные условия, а сами они активно участвуют в поддержании безопасности, включая предотвращение доступа беспилотников.

В Ростовской области хотят выпускать беспилотники, а людям запретили есть сырую рыбу
Узнать подробнее

Кроме того, губернатор отметил, что в регионе проводится усиленная работа служб правопорядка. В рамках этой работы активно участвуют казачьи подразделения и дружинники, которые ведут совместную деятельность с властями, пограничной службой и полицией.

«Такая системная и серьезная работа направлена на обеспечение безопасности и требует постоянного внимания и бдительности», — уточнил Голубев.

Ранее стало известно, что завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области.

Читайте также:
Сахалинский опыт производства беспилотников разойдется по всей РоссииВ Ростовской области хотят выпускать беспилотники, а людям запретили есть сырую рыбуВ Ростове запустят производство беспилотников
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Безопасность#Стратегические объекты#Атомная станция#Нефть#Энергетическая инфраструктура#Беспилотники#Службы правопорядка#Бензин#Дружинники#Пограничная служба#Полиция#Казачьи подразделения
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие
Сегодня, 19:11
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08