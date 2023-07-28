Он рассказал РИА «Новости», что особое значение придается обеспечению безопасности атомной станции, систем энергетической инфраструктуры и предприятий, ответственных за хранение и производство нефти и бензина. Здесь созданы специальные условия, а сами они активно участвуют в поддержании безопасности, включая предотвращение доступа беспилотников.