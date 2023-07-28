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Голубев сообщил о состоянии 12 пострадавших после взрыва в Таганроге

28 июля 2023, 15:53
Фото: 1MI
Голубев сообщил о состоянии 12 пострадавших после взрыва в Таганроге
В результате взрыва в Таганроге в городские больницы были доставлены 12 человек, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что после взрыва, который 28 июля прогремел в Таганроге, пострадали 15 человек. Им была оказана медицинская помощь. Причиной взрыва стала ракета, которую сбили российские ПВО.

Голубев представил уточненную информацию на 18:00 по тем, кто обратился за помощью. Так, по его словам двое из 12 человек, доставленных в медучреждения, отказались от госпитализации. В больницах разместили девять человек. Одного пострадавшего сейчас обследуют врачи.

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Он сообщил, что одну пострадавшую прооперировали. У женщины была черепно-мозговая травма.

Голубев отметил, что среди тех, кто получил ранения, нет несовершеннолетних. Он добавил, что месте взрыва все еще дежурит бригада скорой помощи.

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#Голубев#Состояние пострадавших#Взрыв#Таганрог#Мощный взрыв#Происшествия#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Ростовская область
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