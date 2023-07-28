Голубев сообщил о состоянии 12 пострадавших после взрыва в Таганроге

Голубев представил уточненную информацию на 18:00 по тем, кто обратился за помощью. Так, по его словам двое из 12 человек, доставленных в медучреждения, отказались от госпитализации. В больницах разместили девять человек. Одного пострадавшего сейчас обследуют врачи.