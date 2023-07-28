Голубев сообщил о состоянии 12 пострадавших после взрыва в Таганроге

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что после взрыва, который 28 июля прогремел в Таганроге, пострадали 15 человек. Им была оказана медицинская помощь. Причиной взрыва стала ракета, которую сбили российские ПВО.
Голубев представил уточненную информацию на 18:00 по тем, кто обратился за помощью. Так, по его словам двое из 12 человек, доставленных в медучреждения, отказались от госпитализации. В больницах разместили девять человек. Одного пострадавшего сейчас обследуют врачи.
Он сообщил, что одну пострадавшую прооперировали. У женщины была черепно-мозговая травма.
Голубев отметил, что среди тех, кто получил ранения, нет несовершеннолетних. Он добавил, что месте взрыва все еще дежурит бригада скорой помощи.