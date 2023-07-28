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Голубев заявил, что ракеты ВСУ могут угрожать урожаю в Ростовской области

28 июля 2023, 12:08
Фото: yavvupvo.mil.ru
Голубев заявил, что прилетающие ракеты угрожают урожаю в Ростовской области
Прилетающие в Ростовскую область ракеты могут спровоцировать пожары и потерю урожая, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал РИА «Новости», что система ПВО работает надежно и за все время она сбила несколько ракет. Они не достигли своей цели, не было жертв и разрушений.

Губернатор уточнил, что это постоянная работа, в том числе военных и властей. Он привел в пример вопрос сохранения урожая.

Губернатор Голубев заявил, что система ПВО сбила несколько ракет в Ростовской области
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«Любой прилет означает возможность пожара, потеря урожая сейчас нежелательна. Не нужна, как и всегда», — уточнил Голубев.

Он добавил, что идет взаимодействие с различными ведомствами по вопросу безопасности.

Ранее Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области.

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