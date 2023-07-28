Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Он рассказал РИА «Новости», что система ПВО работает надежно и за все время она сбила несколько ракет. Они не достигли своей цели, не было жертв и разрушений.
Губернатор уточнил, что это постоянная работа, в том числе военных и властей. Он привел в пример вопрос сохранения урожая.
«Любой прилет означает возможность пожара, потеря урожая сейчас нежелательна. Не нужна, как и всегда», — уточнил Голубев.
Он добавил, что идет взаимодействие с различными ведомствами по вопросу безопасности.
Ранее Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области.