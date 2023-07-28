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Губернатор Голубев подтвердил падение ракеты в центре Таганрога 28 июля

28 июля 2023, 14:02
Фото: Правительство РО
Губернатор Голубев подтвердил падение ракеты в центре Таганрога 28 июля
Взрыв в Таганроге произошел из-за вероятного падения ракеты в центре города, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев заявил, что вероятной причиной мощного взрыва в Таганроге днем 28 июля стало падение ракеты. Он указал точный адрес происшествия — переулок Лермонтовский, 22. По этому адресу расположено кафе «Чехов сад».

На место уже выехали экстренные службы. По предварительным данным, погибших нет, есть, как минимум, 15 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Число пострадавших в Таганроге выросло
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На месте уже нашли осколки неизвестного снаряда.

«Информация об ущербе уточняется. Буду информировать», — заключил Голубев.

Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля.

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