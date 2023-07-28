Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что за все время в небе над регионом сбили уже несколько украинских ракет. Все атаки оперативно отразилась система ПВО. По словам Голубева, военные ведут бесперебойную работу по защите региона от ракет.
Как отметил губернатор, охрана неба над Ростовской областью особенно важна сейчас — в период активного сбора урожая.
«РИА Новости» приводят слова Голубева с форума «Россия — Африка»: «Система ПВО в Ростовской области работает надежно».
Ранее жители Тацинского района сообщили о сбитой ракете в ночь на 27 июля. Инцидент произошел в хуторе Зазерском.