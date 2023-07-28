Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Губернатор Ростовской области рассказал на форуме «Россия — Африка», что система ПВО в регионе успела обезвредить сразу несколько украинских ракет. Он заверил, что небо над областью надежно защищено.
Также Голубев добавил, что работа по обеспечению безопасности региона ведется военными бесперебойно. Особенно это важно сейчас — в период сбора урожая.
«За все время уже было сбито несколько ракет», — приводят слова губернатор «РИА Новости».
Ранее СМИ сообщили о падении ракеты в Тацинском районе Ростовской области. Инцидент произошел в ночь на 27 июля в хуторе Зазерском. После падения ракета спровоцировала пожар.