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Губернатор Голубев рассказал о случаях работы ПВО в Ростовской области

28 июля 2023, 12:17
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев рассказал о случаях работы ПВО в Ростовской области
Система ПВО в Ростовской области успела сбить уже несколько ракет в небе над регионом, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области рассказал на форуме «Россия — Африка», что система ПВО в регионе успела обезвредить сразу несколько украинских ракет. Он заверил, что небо над областью надежно защищено.

Также Голубев добавил, что работа по обеспечению безопасности региона ведется военными бесперебойно. Особенно это важно сейчас — в период сбора урожая.

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«За все время уже было сбито несколько ракет», — приводят слова губернатор «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили о падении ракеты в Тацинском районе Ростовской области. Инцидент произошел в ночь на 27 июля в хуторе Зазерском. После падения ракета спровоцировала пожар.

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#Алина Заярная#СМИ#Происшествие#Спецоперация#ПВО в Ростовской области#Сбитая ракета
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