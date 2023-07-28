Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Он рассказал РИА «Новости», что система ПВО в регионе функционирует надежно. По его словам, за все время получилось сбить несколько ракет.
Однако точное их количество на данный момент не раскрывается.
«Ракеты не достигали своих целей, обошлось без жертв и разрушений. Это постоянная работа, вопрос чуть больше к военным. Хотя власти фиксируют любую ситуацию и любое происшествие», — уточнил губернатор.
Он добавил, что любой прилет ракет угрожает пожарами и потерей урожая. По его словам, власти сотрудничают с различными ведомствами для обеспечения безопасности.
Ранее Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области.