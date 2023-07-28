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Губернатор Голубев заявил, что система ПВО сбила несколько ракет в Ростовской области

28 июля 2023, 11:52
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев заявил, что система ПВО сбила несколько ракет в Ростовской области
В Ростовской области системе ПВО удалось сбить несколько ракет, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал РИА «Новости», что система ПВО в регионе функционирует надежно. По его словам, за все время получилось сбить несколько ракет.

Однако точное их количество на данный момент не раскрывается.

«Ракеты не достигали своих целей, обошлось без жертв и разрушений. Это постоянная работа, вопрос чуть больше к военным. Хотя власти фиксируют любую ситуацию и любое происшествие», — уточнил губернатор.

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Он добавил, что любой прилет ракет угрожает пожарами и потерей урожая. По его словам, власти сотрудничают с различными ведомствами для обеспечения безопасности.

Ранее Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области.

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