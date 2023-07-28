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Губернатор Голубев заявил о 15 раненых после взрыва в Таганроге днем 28 июля

28 июля 2023, 14:14
Фото: 1MI
Губернатор Голубев заявил о 15 раненых после взрыва в Таганроге днем 28 июля
В Таганроге после взрыва в центре города днем 28 июля ранения получили 15 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в переулке Лермонтовском произошел взрыв, предположительно, ракеты и сейчас на месте происшествия работают спасатели. Во время происшествия никто не погиб, однако есть несколько пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь. Четыре человека получили незначительные травмы от осколков разбитых стекол.

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«За медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что сейчас уточняется информация о нанесенном ущербе.

Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога.

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