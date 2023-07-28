Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним, что в переулке Лермонтовском произошел взрыв, предположительно, ракеты и сейчас на месте происшествия работают спасатели. Во время происшествия никто не погиб, однако есть несколько пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь. Четыре человека получили незначительные травмы от осколков разбитых стекол.
«За медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что сейчас уточняется информация о нанесенном ущербе.
Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога.