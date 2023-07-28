Напомним, что в переулке Лермонтовском произошел взрыв, предположительно, ракеты и сейчас на месте происшествия работают спасатели. Во время происшествия никто не погиб, однако есть несколько пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь. Четыре человека получили незначительные травмы от осколков разбитых стекол.