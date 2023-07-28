Речь идет о сухогрузе «ВМО RIVER», который следовал из порта Синоп в Турции через Керченский пролив в порт Ростов для погрузки зерна. Здесь выявили следы тротила, они оказались в грузовом отсеке и на поверхности спасательной шлюпки судна.