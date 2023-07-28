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Иностранный сухогруз не пустили в Ростов-на-Дону из-за взрывчатки

28 июля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Зарубежному сухогрузу запретили проход в Ростов-на-Дону из-за обнаруженных следов взрывчатых веществ, сообщает ФСБ.

ФСБ обнаружила очередное иностранное гражданское судно, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатых веществ на Украину.

Речь идет о сухогрузе «ВМО RIVER», который следовал из порта Синоп в Турции через Керченский пролив в порт Ростов для погрузки зерна. Здесь выявили следы тротила, они оказались в грузовом отсеке и на поверхности спасательной шлюпки судна.

Стало известно, что за взрывчатку нашли на сухогрузе, следовавшем в Ростов из Турции
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Также было установлено, что в июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени, который расположен в Одесской области.

В связи с выявленными фактами было принято решение о запрете прохода судна под через Керченский пролив, ему придется покинуть территорию России.

Ранее незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону.

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