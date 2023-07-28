Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
ФСБ обнаружила очередное иностранное гражданское судно, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатых веществ на Украину.
Речь идет о сухогрузе «ВМО RIVER», который следовал из порта Синоп в Турции через Керченский пролив в порт Ростов для погрузки зерна. Здесь выявили следы тротила, они оказались в грузовом отсеке и на поверхности спасательной шлюпки судна.
Также было установлено, что в июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени, который расположен в Одесской области.
В связи с выявленными фактами было принято решение о запрете прохода судна под через Керченский пролив, ему придется покинуть территорию России.
Ранее незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону.