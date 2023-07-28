МИД заявил, что РФ оставляет за собой право на жесткие меры после удара по Таганрогу

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Напомним, сегодня, 28 июля, в центре Таганрога произошел взрыв, от которого были повреждены здания в центре города. Также различные ранения получили люди. По уточненным данным, в больницы Таганрога обратились 12 человек, однако двое из них позже отказались от госпитализации. Одной женщине была проведена операция.
В ведомстве сообщили, что Таганрог обстреляли зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Взрывом были повреждены окна здания и осколками ранило людей.
В МИД РФ также отметили, что в нападении на мирные кварталы Таганрога не было никакого военного смысла. Там выступили с осуждением подобных действий.
Кроме того, в ведомстве призвали международное сообщество и организации выступить с осуждением террористических методов властей Украины.