МИД заявил, что РФ оставляет за собой право на жесткие меры после удара по Таганрогу

Напомним, сегодня, 28 июля, в центре Таганрога произошел взрыв, от которого были повреждены здания в центре города. Также различные ранения получили люди. По уточненным данным, в больницы Таганрога обратились 12 человек, однако двое из них позже отказались от госпитализации. Одной женщине была проведена операция.