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МИД заявил, что РФ оставляет за собой право на жесткие меры после удара по Таганрогу

28 июля 2023, 16:35
Фото: mil.ru
Россия оставляет за собой право на жесткие меры после взрыва в Таганроге
После того, как украинские власти совершили террористический акт по жилой застройке в Таганроге, Россия оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры, сообщили в МИД РФ.

Напомним, сегодня, 28 июля, в центре Таганрога произошел взрыв, от которого были повреждены здания в центре города. Также различные ранения получили люди. По уточненным данным, в больницы Таганрога обратились 12 человек, однако двое из них позже отказались от госпитализации. Одной женщине была проведена операция.

В ведомстве сообщили, что Таганрог обстреляли зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Взрывом были повреждены окна здания и осколками ранило людей.

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В МИД РФ также отметили, что в нападении на мирные кварталы Таганрога не было никакого военного смысла. Там выступили с осуждением подобных действий.

Кроме того, в ведомстве призвали международное сообщество и организации выступить с осуждением террористических методов властей Украины.

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