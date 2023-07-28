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Министерство обороны Японии назвало Россию угрозой для безопасности Европы

28 июля 2023, 08:04
Годовой доклад Минобороны Японии, известный как «Белая книга обороны», называет Россию основной угрозой безопасности Европы. Представитель МИД России Мария Захарова в интервью RTVI напомнила Японии о подрыве газопроводов «Северный поток».

Захарова задала вопрос министерству обороны Японии: «Кто же подорвал газопровод СП½ („Северный поток-1“ и „Северный поток-2″)? Или японское военное ведомство не считает уничтожение гражданской инфраструктуры, которая обеспечивает Европу газом, угрозой?“

МИД России уже несколько раз заявлял о причастности США и НАТО к подрыву «Северных потоков», который произошел в сентябре 2022 года. Президент Путин поддержал эту версию, указав на возможную провокацию со стороны «англосаксов». Версию западных СМИ о причастности проукраинских активистов Путин назвал «нелепостью», пишет rtvi.com.

Захарова также прокомментировала выраженную Минобороны Японии обеспокоенность по поводу активности России на Курильских островах. Она отметила, что военное ведомство выразило недовольство размещением вооружений и военной техники РФ на островах Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые Япония считает своими «северными» и «незаконно оккупированными» территориями.

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