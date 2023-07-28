Министерство обороны Японии назвало Россию угрозой для безопасности Европы

МИД России уже несколько раз заявлял о причастности США и НАТО к подрыву «Северных потоков», который произошел в сентябре 2022 года. Президент Путин поддержал эту версию, указав на возможную провокацию со стороны «англосаксов». Версию западных СМИ о причастности проукраинских активистов Путин назвал «нелепостью», пишет rtvi.com.