Мнение экс-командующего Черноморским флотом РФ по поводу угрозы Бена Ходжеса

Он сказал, что такое развитие событий невозможно для России и Черноморского флота. Россия будет базироваться в Крыму уже долгое время после нас. Кроме того, он обратил внимание на то, что Украина уже имеет ракеты «гарпун», которые могут достигать 120-150 километров. Эти ракеты эффективны против кораблей, но они дозвуковые, в то время как российские ракеты противокорабельные большей частью своей «сверхзвуковые». Они могут быть сбиты или нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы.