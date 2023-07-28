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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Мнение экс-командующего Черноморским флотом РФ по поводу угрозы Бена Ходжеса

28 июля 2023, 08:25
Украина пыталась атаковать беспилотниками корабль Черноморского флота Российской Федерации. В то же время экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Киеву нужны ракеты ATACMS с большой дальностью, чтобы вынудить Россию покинуть Крым и перебраться в Новороссийск.

Но экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Петрович Комоедов, в беседе с ИА RuNews24.ru предложил другую точку зрения.

Он сказал, что такое развитие событий невозможно для России и Черноморского флота. Россия будет базироваться в Крыму уже долгое время после нас. Кроме того, он обратил внимание на то, что Украина уже имеет ракеты «гарпун», которые могут достигать 120-150 километров. Эти ракеты эффективны против кораблей, но они дозвуковые, в то время как российские ракеты противокорабельные большей частью своей «сверхзвуковые». Они могут быть сбиты или нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы.

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