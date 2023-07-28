Модульбанк начал поддерживать оплаты по стикерам

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Платежный стикер — своеобразная альтернатива привычной банковской карте. Это наклейка, в которую внедрен чип. Сам стикер можно наклеить не телефон, кошелек, браслет или любой другой предмет, который удобно подносить к терминалу, пишет properm.ru.
Председатель правления Модульбанка Павел Семёнов подчеркнул защищённость стикера, а также то, что в отличие от карты на нем нет реквизитов владельца.
Исследование Smart Ranking показало, что 10% граждан РФ желают получить платежный стикер. 88% респондентов заявили, что хотят обладать им из интереса к новым технологиям, в том числе в банковской сфере. 64% опрошенных ответили, что хотят вернуть удобный способ бесконтактной оплаты телефоном.
Сообщается, что опрос проводился в апреле — мае текущего года. В исследовании участвовали 1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Также представители агентства провели интервью с представителями банков.
В агентстве прогнозируют, что рынок платежных стикеров будет на подъёме минимум до конца 2023 года, а его размер к концу года составит примерно 4 млн стикеров с общей выручкой более 1,5 млрд рублей.
Согласно данным на конец I квартала 2023 года, российские банки уже выпустили примерно миллион таких стикеров. При этом выручка финансово-кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн рублей. Вместе с Модульбанком в программе принимают участие Сбербанк, ВТБ и другие крупные банки.