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Молния ударила в электроподстанцию в Ростове 28 июля

28 июля 2023, 12:42
Фото: pxhere.com
Электричество и водоснабжение отсутствуют в нескольких домах в Октябрьском районе Ростова, там произошла авария на электросетях, пишут в соцсетях местные жители.

Во время ливня днем 28 июля молния, предположительно, попала в электросети в Октябрьском районе Ростова. Из-за аварии электроэнергия отсутствует на насосной станции ООО «КЭСК». Из происшествия в части домов района отсутствует вода и электричество.

Местные жители со ссылкой на слова аварийных диспетчеров сообщают, что водоснабжение и электроснабжение обещают восстановить сразу после устранения последствий аварии.

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В администрации города происшествие пока никак не комментировали.

Напомним, сегодня во время ливня улицу Профсоюзную затопило в Ростове.

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