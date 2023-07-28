Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Во время ливня днем 28 июля молния, предположительно, попала в электросети в Октябрьском районе Ростова. Из-за аварии электроэнергия отсутствует на насосной станции ООО «КЭСК». Из происшествия в части домов района отсутствует вода и электричество.
Местные жители со ссылкой на слова аварийных диспетчеров сообщают, что водоснабжение и электроснабжение обещают восстановить сразу после устранения последствий аварии.
В администрации города происшествие пока никак не комментировали.
Напомним, сегодня во время ливня улицу Профсоюзную затопило в Ростове.