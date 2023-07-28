Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Напомним, что днем 28 июля на улице Адмирала Крюйса в Таганроге прогремел мощный взрыв. По заявлению донского губернатора, предположительно, взорвалась ракета.
На месте работают спасатели. Жертв нет. Есть только пострадавшие — за медицинской помощью пока обратились 15 человек. У них легкие травмы от осколков.
«Судя по тому, как Запад поставляет Украине вооружение, боевые действия будут вестись еще долго и упорно. До тех пор, пока мы не ликвидируем Украину вообще», — отмечает Анатолий Вассерман.
Однако когда СВО закончится — депутат сказать не берется.
«По моим предположениям, еще несколько месяцев вооруженный конфликт на истощение нам будет выгоднее, чем Западу. Запад получает от него значительно больший ущерб в разнообразных формах. Поэтому скорых перемен я не жду», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла подробности падения ракеты в Таганроге 28 июля.