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«На истощение»: Вассерман высказался о взрыве ракеты в Таганроге 28 июля

28 июля 2023, 14:38
Фото: mil.ru
«На истощение»: Вассерман высказался о взрыве ракеты в Таганроге 28 июля

Политик Анатолий Вассерман высказался о взрыве ракеты в Таганроге 28 июля

Запад поставляет Украине все более дальнобойное оружие, поскольку задача Запада — причинение максимально возможного ущерба всем русским, в том числе и украинцам, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что днем 28 июля на улице Адмирала Крюйса в Таганроге прогремел мощный взрыв. По заявлению донского губернатора, предположительно, взорвалась ракета.

На месте работают спасатели. Жертв нет. Есть только пострадавшие — за медицинской помощью пока обратились 15 человек. У них легкие травмы от осколков.

«Судя по тому, как Запад поставляет Украине вооружение, боевые действия будут вестись еще долго и упорно. До тех пор, пока мы не ликвидируем Украину вообще», — отмечает Анатолий Вассерман.

Губернатор Голубев подтвердил падение ракеты в центре Таганрога 28 июля
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Однако когда СВО закончится — депутат сказать не берется.

«По моим предположениям, еще несколько месяцев вооруженный конфликт на истощение нам будет выгоднее, чем Западу. Запад получает от него значительно больший ущерб в разнообразных формах. Поэтому скорых перемен я не жду», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла подробности падения ракеты в Таганроге 28 июля.

Стали известны подробности мощного взрыва в Таганроге днем 28 июля
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