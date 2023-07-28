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Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону

28 июля 2023, 06:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону провели проверки комплексов с открытыми бассейнами и выявили ряд нарушений, сообщили в городской администрации.

Проверки провели во всех районах города, всего проинспектировали 26 объектов, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям. Особое внимание уделялось наличию персонала с необходимой профессиональной квалификацией, которая подтверждается документами.

По результатам проверки зарегистрировали несколько нарушений в семи комплексах. Основные проблемы заключались в отсутствии прошедших спецподготовку спасателей и медиков.

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В результате провели профилактические беседы о необходимости соблюдения правил для обеспечения безопасности. Все материалы о нарушениях будут направлены в Роспотребнадзор для привлечения ответственных лиц к административной ответственности.

Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» утонул маленький мальчик во время отдыха с семьей. По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

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