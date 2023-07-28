Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Проверки провели во всех районах города, всего проинспектировали 26 объектов, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям. Особое внимание уделялось наличию персонала с необходимой профессиональной квалификацией, которая подтверждается документами.
По результатам проверки зарегистрировали несколько нарушений в семи комплексах. Основные проблемы заключались в отсутствии прошедших спецподготовку спасателей и медиков.
В результате провели профилактические беседы о необходимости соблюдения правил для обеспечения безопасности. Все материалы о нарушениях будут направлены в Роспотребнадзор для привлечения ответственных лиц к административной ответственности.
Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» утонул маленький мальчик во время отдыха с семьей. По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.