Национальный рекламный форум «Регионы» начнется 14 сентября в Екатеринбурге

В программу включили около 30 блоков на разные темы: особенности региональных рынков, digital и классические медиа, SMM и креатив, использование новых технологий и искусственного интеллекта в маркетинге, подведение итогов прошлого года и обсуждение вызовов будущего. Планируется организовать деловые сессии, профессиональные дискуссии, выступления лидеров индустрии и многое другое. Для участников это будет не только полезный контент, но и мотивация к будущим проектам.