Национальный рекламный форум «Регионы» начнется 14 сентября в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Участниками форума станут 800 специалистов из разных уголков страны. Как отметил директор «АКАР Урал» Василий Рубан, на этот раз география спикеров форума расширена: здесь соберутся амбассадоры ассоциации не только из центральных регионов, но из Владивостока, Иркутска, Омска и не только. Так можно будет лучше понять картину регионального рекламного рынка, передает tagilcity.ru.
«Такие мероприятия, безусловно, повышают уровень российского рекламного рынка в целом и позволяют подсветить лучшие практики в регионах», — сказал Василий Рубан.
В программу включили около 30 блоков на разные темы: особенности региональных рынков, digital и классические медиа, SMM и креатив, использование новых технологий и искусственного интеллекта в маркетинге, подведение итогов прошлого года и обсуждение вызовов будущего. Планируется организовать деловые сессии, профессиональные дискуссии, выступления лидеров индустрии и многое другое. Для участников это будет не только полезный контент, но и мотивация к будущим проектам.
Как отметил первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, НРФ «Регионы» станет местом для анализа и осмысления произошедшей трансформации, форум поможет зафиксировать опыт агентств и с помощью экспертов обозначить вектор дальнейшего развития регионального рекламного рынка.
Завершением деловой программы форума станет церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной для локальных брендов. Конкурсантам предоставляется скидка на участие в форуме. Заявку на фестиваль можно подать онлайн до 10 августа на сайте фестиваля.